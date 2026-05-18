En Carabobo: Jovencita iba a encontrarse con su mamá pero nunca llegó, lo que descubrieron fue espeluznante

Los habitantes del municipio San Joaquín, en el estado Carabobo, están conmocionados por el caso de Yorgelis, una adolescente de 16 años que estaba desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa.

El caso se remonta hasta el sábado, 16 de mayo, cuando Yorgelis se iba a encontrar con su madre en su trabajo para luego regresar juntas a su casa. No obstante, la adolescente no llegó a su destino.

Con el paso de las horas y tras no tener noticias sobre Yorgelis, su madre presentó una denuncia ante la Policía Municipal de San Joaquín. Las autoridades pusieron en marcha una operación de búsqueda en la localidad.

HALLAZGO DE YORGELIS

Un día después de su desaparición, el cuerpo de Yorgelis fue localizado en una zona boscosa del sector La Quinta. Cerca de las 2:40 de la tarde, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver.

Funcionarios de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen y verificaron que se trataba del cuerpo de Yorgelis. Según el medio regional La Calle, el cadáver tenía claros signos de violencia y marcas de estrangulamiento.

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Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las averiguaciones para determinar el móvil del crimen. Además, buscan localizar e identificar a los asesinos de Yorgelis.