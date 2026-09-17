Investigan la misteriosa muerte de una madre que recibió un balazo dentro de su casa en el Zulia

Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, están conmocionados por el atroz asesinato de Greina Norali Galbán Arias, una madre de tres hijos que fue asesinada de un balazo en el pecho el miércoles.

Los hechos se dieron en la tarde del 16 de septiembre en la urbanización San Miguel. De acuerdo al medio regional Versión Final, Galbán, de 27 años, recibió un balazo en el pecho en el interior de su vivienda, en la calle 96-I con avenida 58-A.

Tras lo ocurrido, Galbán fue trasladada en delicado estado de salud a la Clínica San Juan, en la Circunvalación 2. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la joven falleció por la gravedad de sus lesiones.

Las circunstancias en las que Galbán fue baleada son un misterio. El esposo fue abordado en la clínica por detectives del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

CONMOCIÓN POR GALBÁN

El esposo fue trasladado a la sede del Cicpc para rendir declaraciones, puesto que fue quien trasladó a la mujer a la clínica. Se desconoce si permanece detenido o si es sospechoso del crimen. No hay pronunciamientos oficiales.

Mientras tanto, permanece la conmoción por el brutal asesinato de Galbán, comerciante y madre de tres niños. Además, practicaba patinaje sobre hielo y sus compañeros recordaron su última presentación en el centro comercial Galerías Mall.

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Compañeros y familiares compartieron mensajes de despedida, a la vez que destacaron el valor humano de Galbán. «¡Jamás pensé recibir esta noticia! Dios te reciba en su gloria», dijo una de sus amigas en redes sociales.