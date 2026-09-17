EN VIDEO: Trabajador murió tras caer en silo de maíz en Cojedes, dos compañeros lograron salir con vida

Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de caer en el interior de un silo de almacenamiento de maíz en la Zona Industrial del municipio San Carlos del estado Cojedes.

El hecho se registró dentro de las instalaciones de la empresa Proalca. Organismos de seguridad se trasladaron hasta el lugar donde lograron rescatar con vida a dos de las víctimas.

«Bomberos de Cojedes y Protección Civil se encuentra rescatando a dos ciudadanos que cayeron en el interior de un silo de Maíz», informaron los Bomberos en una publicación que acompañaron con el video de los rescates.

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«La operación de rescate se mantiene en desarrollo en la zona industrial del Municipio San Carlos. Se brindará información oficial sobre el estado de los ciudadanos una vez culminen las labores de extracción y evaluación», añadieron.

Los trabajadores rescatados con vida quedaron identificados como Carlos Muñoz, de 27 años de edad, y Richard Blanco, de 45 años.

Aproximadamente a las 6:29 de la tarde se confirmó la extracción del cuerpo sin vida del tercer ciudadano, identificado como José Barela, de 22 años de edad.

Al lugar también se trasladaron investigadores del Cicpc, así como funcionarios de la PNB para esclarecer lo ocurrido.