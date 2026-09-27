Investigación por la muerte de reconocida patinadora en el Zulia dio un giro inesperado: Dictaron privativa de libertad contra su esposo

La investigación en torno a la muerte de la reconocida patinadora de 27 años Greina Noralí Galbán Arias dio un giro inesperado. El Tribunal Primero de Control de Violencia de Género del estado Zulia dictó privativa de libertad contra el Daniel Alejandro Karmosky, quien en principio denunció que su esposa atentó contra su vida.

La prensa zuliana informó que la medida del tribunal se tomó luego de una serie de experticias científicas que desmantelaron la versión de Karmonsky.

Todo ocurrió la tarde del miércoles 16 de septiembre. La joven madre de tres niños, un varón de tres años y dos morochas de un año, recibió un impacto de bala en el pecho dentro de su residencia, ubicada en la urbanización San Miguel, al oeste de Maracaibo.

Las versiones afirmaron que el esposo trasladó a la víctima hasta la Clínica San Juan en la Circunvalación 2, donde dijo que ella se quitó la vida. Se supo que incluso ocultó el arma homicida debajo de la cama del matrimonio.

No obstante, los funcionarios del CICPC, al realizar pesquisas especializadas de planimetría, revisión de cámaras de seguridad y balística, encontraron contradicciones físicas y mecánicas en la escena que contrastaron con la coartada del sospechoso.

En vista de estos hechos, la Fiscalía Segunda del Ministerio Público coordinó la audiencia de presentación efectuada este 23 de septiembre. Allí imputaron al hombre, formalmente, por el delito de feminicidio agravado.

Este suceso generó consternación entre los zulianos, especialmente en la comunidad del patinaje artístico del Centro Comercial Galerías Mall, donde ella se destacaba.

En vista de que tres niños quedaron en la orfandad, familiares, amigos y allegados exigieron justicia y que caiga el peso de la ley sobre el responsable.