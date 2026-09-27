VIDEO: Estudiantes asistieron a una cervezada en Táchira y se llevaron el susto de su vida por el colapso de una tarima

Estudiantes de tres universidades en el estado Táchira se llevaron un buen susto este sábado 26 de septiembre, debido al colapso de una tarima mientras asistían a una cervezada. La estructura cedió y dejó un saldo de tres heridos.

Según la prensa local, la reunión se llevaba a cabo en el estacionamiento de la Asociación de Ganaderos del Táchira (Asogata). Allí se congregaron estudiantes, familiares y amigos con motivo de la celebración del egreso de alumnos de las universidades Santiago Mariño, Bicentenaria de Aragua y Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unerg).

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y de Protección Civil, cuyos efectivos se trasladaron al lugar, atendieron a tres ciudadanos que resultaron con lesiones. Las mismas ameritaron el traslado al centro de salud. Ellos lograron salir de entre los tubos y maderas, con algunas lesiones y traumatismos.

Sobre las causas del incidente, que ocurrió alrededor de las 4:50 p. m. se supo que fuertes ráfagas de viento desestabilizaron la estructura instalada la permanencia de los estudiantes.

Posteriormente, funcionarios del departamento de Gestión de Riesgo del Táchira iniciaron una evaluación de la estructura. La tarima estaba hecha con aluminio y hierro instalados sobre tablones de madera.

Las autoridades mantienen las inspecciones para determinar las condiciones en las que instalaron la estructura y las causas exactas del accidente.

Protección Civil recordó que las actividades que requieren el montaje de estructuras deben contar previamente con una evaluación de seguridad, para verificar que sean seguras. Esto forma parte de los requisitos para la autorización de su uso.