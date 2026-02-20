El brutal asesinato de una abuela mientras desayunaba en su casa de Charallave

Los habitantes de la localidad de Charallave, en el estado Miranda, están conmocionados por el caso de Lucrecia Margarita Viña, una mujer de 74 años que fue apuñalada hasta la muerte en su propio hogar está semana.

Los hechos se dieron en una vivienda del casco central de Charallave, en municipio Cristóbal Rojas. De acuerdo al medio La Calle, un sujeto abordó a la señora Viña mientras desayunaba y cometió el brutal crimen.

Reportes extraoficiales indican que el antisocial le propinó diversas puñaladas a Viña, incluyendo una en el cuello. Luego la señora huyó y pidió auxilio a los vecinos, pero sus lesiones eran demasiado graves.

«Una vez que resultó herida, la víctima salió de su casa a pedir auxilio a sus vecinos, pero nadie la escuchó, por lo que intentó regresar a su casa; desplomándose en la entrada. Ahí, murió», dijo un funcionario.

INVESTIGAN EL CASO DE VIÑA

Los vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el crimen. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazó hasta la escena y puso en marcha las investigaciones.

Las autoridades identificaron a un sujeto con actitud sospechosa y manchas de sangre en sus manos, por lo que fue detenido. Asimismo, levantaron el cuerpo de Viña e hicieron pesquisas en la escena del crimen.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido difundida, fue trasladado al comando policial y puesto a la orden del Ministerio Público. La principal hipótesis indica que Viña murió en un robo, aunque los detectives no han descartado ninguna teoría.