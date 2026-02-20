Sucesos

El brutal asesinato de una abuela mientras desayunaba en su casa de Charallave

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes de la localidad de Charallave, en el estado Miranda, están conmocionados por el caso de Lucrecia Margarita Viña, una mujer de 74 años que fue apuñalada hasta la muerte en su propio hogar está semana.

Contents

Los hechos se dieron en una vivienda del casco central de Charallave, en municipio Cristóbal Rojas. De acuerdo al medio La Calle, un sujeto abordó a la señora Viña mientras desayunaba y cometió el brutal crimen.

Leer Más

EN MARACAY: Asesinó a un hombre de una puñalada en el pecho por una deuda de cinco dólares
Mató a su novia y se hizo pasar por ella durante un mes para pedirle dinero a sus conocidos
En Zulia: Cayó pastor que abusaba de su hija adolescente

Reportes extraoficiales indican que el antisocial le propinó diversas puñaladas a Viña, incluyendo una en el cuello. Luego la señora huyó y pidió auxilio a los vecinos, pero sus lesiones eran demasiado graves.

«Una vez que resultó herida, la víctima salió de su casa a pedir auxilio a sus vecinos, pero nadie la escuchó, por lo que intentó regresar a su casa; desplomándose en la entrada. Ahí, murió», dijo un funcionario.

INVESTIGAN EL CASO DE VIÑA

Los vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el crimen. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazó hasta la escena y puso en marcha las investigaciones.

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc avanza en las investigaciones del crimen. Foto: Archivo

Las autoridades identificaron a un sujeto con actitud sospechosa y manchas de sangre en sus manos, por lo que fue detenido. Asimismo, levantaron el cuerpo de Viña e hicieron pesquisas en la escena del crimen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PÁNICO EN BOLÍVAR: AL MENOS TRES HERIDOS POR ATAQUE DE PIRAÑAS EN UNA LAGUNA, HAY DOS MUTILADOS

El sospechoso, cuya identidad no ha sido difundida, fue trasladado al comando policial y puesto a la orden del Ministerio Público. La principal hipótesis indica que Viña murió en un robo, aunque los detectives no han descartado ninguna teoría.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La última entrevista de Eric Dane: Netflix sorprende a todos al publicarla a horas de su muerte
Caraota Show
La aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela abrió un nuevo capítulo político interno, pero también generó una profunda interrogante sobre sus efectos fuera del país, especialmente en Estados Unidos, donde más de 300.000 solicitudes de asilo venezolanas siguen pendientes. 
¿Qué pasará con los casos de asilo pendientes en EEUU tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela?
EEUU
La organización estadounidense CODEPINK, identificada por sectores políticos de Estados Unidos como un grupo de extrema izquierda, anunció que participará en una delegación internacional de paz que visitará Venezuela entre este 20 y el 24 de febrero.  
Organización de ‘extrema izquierda’ de EEUU visitará Venezuela para evaluar “consecuencias” de la captura de Maduro
EEUU