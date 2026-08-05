Interpol capturó en Valencia a un alemán buscado por secuestrar y torturar a su propia madre, estos son los detalles

Funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Policía Internacional (Interpol) arrestaron a un ciudadano alemán en Valencia, en el estado Carabobo, quien era buscado por las autoridades de su país por los delitos de agresión o malos tratos, amenazas, robo a mano armada y secuestro o detención ilegal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Policía Internacional en Venezuela, el aprehendido responde a la identidad de Manuel Fuerbass, de 32 años.

Asimismo, se precisó que el detenido era buscado mediante una Notificación Roja emitida por Interpol Wiesbaden, en Alemania. Específicamente, por presuntamente secuestrar y torturar a su propia madre.

Se señaló que la captura se produjo en la urbanización Valle de Oro, al norte de la capital carabobeña, luego de las investigaciones desarrolladas por funcionarios venezolanos.

¿POR QUÉ SECUESTRÓ A SU MADRE?

De acuerdo con las autoridades alemanas, Fuerbass mantuvo privada de libertad a su madre en el sótano de la vivienda. La misma que ambos compartían en Owingen, en Alemania.

Tras una investigación, las autoridades del país europeo determinaron que el hombre buscaba obligar a la mujer a realizar el traspaso la propiedad de su casa. Igualmente, a realizar varias transferencias bancarias a una cuenta personal a su nombre.

Durante el cautiverio, la mujer habría sido sometida a agresiones físicas y verbales. También permaneció atada de manos y pies a una silla. Cuando la víctima finalmente logró escapar, alertó a sus vecinos, quienes notificaron a las autoridades alemanas y activaron el operativo que derivó en su rescate.