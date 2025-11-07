Indignante caso: Mujer que denunció a su vecino por lo que le hizo a su perrita pastor alemán en Mérida

La sociedad merideña está conmocionada por el brutal maltrato que sufrió una perra pastor alemán, llamada Penny, que, presuntamente, habría sido abusada sexualmente por un sujeto en la ciudad de Mérida, en el municipio Libertador.

Los hechos se dieron el fin de semana en el Pasaje San Benito del barrio Andrés Eloy Blanco, parroquia Milla, de acuerdo al periodista Homer Márquez. Supuestamente, el sujeto sería un vecino de la dueña de Penny.

La mujer se percató de que Penny había estado ausente por un largo tiempo y, al conseguirla, vio algunas irregularidades. Al revisar en profundidad, encontró algunos signos de agresión en sus genitales.

En cuestión de minutos, la mujer alertó a las autoridades y afirmó que uno de sus vecinos había abusado de su perra. Una comisión de la Policía Municipal de Libertador se desplazó hasta el lugar para poner en marcha las investigaciones.

PIDEN JUSTICIA POR PENNY

Los forenses inspeccionan a Penny y verificaron que tenía lesiones visibles en el órgano reproductor. Un informe preliminar del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) confirmó esta hipótesis.

Las autoridades localizaron al sospechoso y lo capturaron en su lugar de trabajo, ubicado en la calle principal de Hoyada de Milla. Aparentemente, se trata de un sujeto que tiene familia e hijos.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público y el sujeto quedó detenido en el Comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Ejido. Es acusado de maltratar a Penny y será imputado de delitos tipificados en la Ley de Protección de Fauna Doméstica.

Cientos de internautas y habitantes de Mérida exigen que se haga justicia en el caso. Sin embargo, la Fiscalía solicitó dos fiadores para que el sujeto enfrente a la justicia en libertad, según medios locales.