Detuvieron a tres personas por actos «obscenos» en el Santuario de la Virgen de Coromoto

Organismos de seguridad privaron de libertad a dos mujeres y un adolescente por el delito de ultraje en el estado Portuguesa.

Estas personas grabaron un video obsceno en horas de la madrugada en las puertas del Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, ubicado en la parroquia Quebrada de la Virgen, municipio Guanare.

En el clip se puede ver a las mujeres vestidas parodiando una indumentaria religiosa con escotes pronunciados para grabar material de índole sexual. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre a las 4:30 de la madrugada.

La denuncia la realizó el propio rector del templo coromotano, Allender Hernández, mediante un video en el que además rechazó que frente a la puertas del recinto sagrado se hicieran «actos bastante ilícitos y también vergonzosos».

Funcionarios del Cicpc lograron identificar y ubicar a los implicados, quienes responden a los nombres de Yordalys Kenideth Fernández Mejias, de 19 años de edad, Virginia Elizabeth Gil Quintero, de 25 años, y D.E.A.A., de 17 años.

Según el reporte policial, lo uniformados los encontraron en una vivienda en la calle principal del barrio Libertador en Guanare, el lunes 3 de noviembre a la 1:30 de la tarde. En el procedimiento incautaron los teléfonos y la vestimenta utilizada en la grabación, así como una moto en la que se trasladaron al Santuario Nacional.

La profanación de un templo o lugar de culto es un acto tipificado en el artículo 524 del Código Penal, el cual establece sanciones de prisión de seis meses a un año o multa para quien ejecute los actos en ofensa de los sentimientos religiosos.

Además, la ley contempla que se considerará como un agravante si el hecho ocurre en lugares destinados al culto o durante ceremonias religiosas.