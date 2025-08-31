Detienen a un hombre que se hacía pasar por cirujano para estafar a sus víctimas, así era su modus operandi

Un hombre fue detenido por las autoridades tras hacerse pasar por cirujano para estafar a sus víctimas con la venta de prótesis de extremidades inferiores, según anunció el Ministerio Público venezolano.

«El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue imputado y privado de libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el ciudadano Eduard Graterol, por los delitos de Uso de Documento Público Falso y Estafa Continuada», escribió el organismo en su cuenta de Instagram.

«Dicho sujeto se hacía pasar por cirujano, ofreciendo la venta de prótesis de extremidades inferiores, luego de recibir el dinero no cumplía con lo acordado, engañando así a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño patrimonial», agregó la publicación del MP.

Esta nueva detención se dio gracias a las investigaciones adelantadas por la fiscalía venezolana y se espera que pueda haber justicia para las víctimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

DOS DETENIDOS POR HURTO DE «MATERIAL ESTRATÉGICO» EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

En otro caso ocurrido esta semana, dos hombres resultaron detenidos por el hurto de «material estratégico» del Hospital Clínico Universitario de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales sobre el caso. Los hombres fueron identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa, de 24 años de edad; y Máximo Jonás Escalona Escobar, de 25 años.

De acuerdo a las investigaciones, los hombres ingresaron a un área del Hospital Universitario y «sustrajeron cableado y cabillas». Su objetivo era comerciar con estos materiales y «lucrarse de manera ilícita».

Detectives de la Delegación Municipal Santa Mónica del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones sobre el crimen. Finalmente, identificaron a los sospechosos y los detuvieron poco después de los hechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos cuchillos usados para cortar el cableado y una motocicleta. Además, el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó que Escalona cuenta con registros policiales por violencia.