Indignación en Portuguesa: Bebé terminó en el hospital luego de que su padre cometiera esta insólita imprudencia

La población del estado Portuguesa está indignada, luego de que se conoció de un sujeto que suministró bebidas alcohólicas a su bebé de apenas 11 meses, a quien hospitalizaron por intoxicación etílica.

Las autoridades de la entidad detuvieron al hombre, quien fue identificado como Miguel Arcángel Querales Ladino, de 42 años. La captura del sujeto ocurrió en la urbanización Los Robles II, en el municipio Araure, luego de una denuncia formulada ante las autoridades.

Según la prensa local, la denuncia la hizo una funcionaria del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) que alertó a los organismos de seguridad desde el área de pediatría del Hospital Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández (Seguro Social), donde ingresaron al bebé.

Portuguesa Reporta informó que los médicos diagnosticaron al infante con un cuadro severo de deshidratación, vómitos e intoxicación etílica. Por ello quedó bajo observación y vigilancia especializada.

En las averiguaciones hechas por las autoridades, la madre del niño confirmó los síntomas presentados por el lactante y señaló al padre como el presunto responsable de haberle suministrado la bebida alcohólica.

En consecuencia, los funcionarios policiales detuvieron al hombre y le incautaron una botella de licor.

Este caso quedó a cargo de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, que continuará las investigaciones correspondientes.

Si un niño ingiere alcohol accidentalmente, incluso en pequeñas cantidades, puede sufrir una intoxicación grave, convulsiones e incluso caer en estado de coma.