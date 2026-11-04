Indignación en Margarita: Tres perritos comunitarios murieron envenenados, otros dos están graves

Tres perritos comunitarios murieron y otros dos se encuentran en estado de gravedad en lo que parece tratarse de un caso de envenenamiento masivo en Margarita.

La directora de la oficina de Bienestar Animal de Maneiro, Virginia Mata, informó que las autoridades están investigando lo ocurrido. «Esta era una manada que era protegida de una fundación, que estaba haciendo un trabajo social con esta vecina de acá del municipio Maneiro y lamentándolo mucho pasó este hecho».

Hasta el momento desconocen quién pudiera estar detrás de estos casos. «No se sospecha de ninguna persona. Pudo haberse tratado de repente algún intento de robo y ellos eran unos perritos comunales que se encontraban en la parte de afuera de la casa».

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🟡#EnVideo | Un nuevo ataque de envenenamiento en el municipio Maneiro, en Nueva Esparta, dejó un saldo de cinco perros afectados, de los cuales tres murieron y dos reciben atención veterinaria. ​La directora de Bienestar Animal, Virginia Mata, informó que este hecho eleva a tres los casos de envenenamiento registrados en la región en lo que va de año, por lo que instó a las autoridades a reforzar las investigaciones y a revisar las sanciones legales vigentes. #Globovisión #Regiones — Globovisión (@globovision) November 3, 2026

«Se llevó al comando de Poli Maneiro para hacer el tema de las denuncias», precisó. Además, solicitó ayuda del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para que puedan precisar de qué murieron los perritos.

«Hacemos un llamado a estas personas. Ya este es el tercer caso en la Isla de Margarita de envenenamiento. Esto es bastante grave. Incitamos a las personas que están trabajando en reformas de ley, es necesario que se haga una ley justa», comentó.

En este sentido, destacó que con la ley actual este tipo de envenenamientos quedan como «faltas administrativas».