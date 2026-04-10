Indignación en Los Teques: Cayó aberrado por lo que le hacía a una perrita de la zona

Las autoridades policiales capturaron este viernes a un sujeto, cuya identidad no ha sido difundida, que habría cometido brutales actos de crueldad contra una perrita en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.

La Policía Municipal de Guaicaipuro precisó en sus redes sociales que el sujeto habría cometido crueldad animal y zoofilia. Los hechos se dieron en el sector H de la comunidad Queniquea de La Matica y salieron a la luz tras una denuncia.

«La intervención policial se activó tras recibir una denuncia formal sobre una agresión sexual cometida contra una canina de raza mestiza», detalló el reporte policial.

Funcionarios policiales se desplazaron hasta el sector e interceptaron al sujeto en su propia vivienda. Aunque su detención fue confirmada, las autoridades municipales no han brindado mayores detalles sobre su identidad u antecedentes.

SUJETO AL MP

Una vez se ejecutó la detención, el sujeto fue trasladado a los calabozos policiales y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Ahora la Fiscalía continuará con las investigaciones y determinará las responsabilidades.

El Director de la Policía Municipal de Guaicaipuro y Secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Andrade, destacó la captura del sujeto. Además, aseguró que en la localidad «mantenemos una política de cero tolerancia con el maltrato animal».

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Las autoridades afirmaron que la perrita se encuentra «bajo resguardo seguro y en un proceso de evaluación médica». Se desconocen las lesiones que sufrió por los abusos.

Se presume que el sujeto sea imputado de delitos tipificados en la Ley de Protección de Fauna Doméstica. En caso de ser condenado por zoofilia, podría enfrentar una pena entre 2 y 5 años en prisión.