Detienen a dos personas por el robo a conocido casino en el CCCT, esta es la impactante cifra que se llevaron

El director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que fueron detenidos dos hombres por el robo a mano armada ocurrido en conocido casino ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Caracas.

Los sujetos quedaron identificados como Jesús Enrique López, de 23 años, y Juan Eduardo Aguilera, de 22 años.

Rico acotó durante del programa CICPC Al Día que otros dos sujetos están siendo buscados por las autoridades. Ellos son Yoender Pineda, de 23 años, y Jhosep Esneiker López de 24 años.

Según el funcionario, estas cuatro personas habían estado en días anteriores en dicho casino para estudiar el movimiento del personal de seguridad. Esto previo a la ejecución del robo.

El día del hecho, los delincuentes ingresaron con cascos y despojaron a una mujer de 4.100 dólares en efectivo, mientras que a una segunda persona le quitaron 800 dólares en fichas para jugar.

Tras cometer el crimen, todos huyeron del lugar en motocicletas.

«No podemos permitir que estos grupos crezcan y se multipliquen, rápidamente se accionó y se neutralizó las acciones futuras que pudieran cometer estos individuos», expresó Rico.

EL ROBO EN EL CASINO

De acuerdo al periodista Román Camacho, dos sujetos ingresaron a través del estacionamiento a la entrada principal del casino. Y sometieron a un hombre que trabajaba como personal de seguridad.

«Le quitaron la llave de acceso y la utilizaron para ingresar al establecimiento. Luego bajo amenaza de muerte despojaron a una de las operadoras de un bolso que contenía dinero en efectivo en moneda extranjera», comentó.