Sucesos

Detienen a dos personas por el robo a conocido casino en el CCCT, esta es la impactante cifra que se llevaron

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
casino

El director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que fueron detenidos dos hombres por el robo a mano armada ocurrido en conocido casino ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Caracas.

Los sujetos quedaron identificados como Jesús Enrique López, de 23 años, y Juan Eduardo Aguilera, de 22 años.

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Rico acotó durante del programa CICPC Al Día que otros dos sujetos están siendo buscados por las autoridades. Ellos son Yoender Pineda, de 23 años, y Jhosep Esneiker López de 24 años.

Según el funcionario, estas cuatro personas habían estado en días anteriores en dicho casino para estudiar el movimiento del personal de seguridad. Esto previo a la ejecución del robo.

El día del hecho, los delincuentes ingresaron con cascos y despojaron a una mujer de 4.100 dólares en efectivo, mientras que a una segunda persona le quitaron 800 dólares en fichas para jugar.

Tras cometer el crimen, todos huyeron del lugar en motocicletas.

«No podemos permitir que estos grupos crezcan y se multipliquen, rápidamente se accionó y se neutralizó las acciones futuras que pudieran cometer estos individuos», expresó Rico.

EL ROBO EN EL CASINO 

De acuerdo al periodista Román Camacho, dos sujetos ingresaron a través del estacionamiento a la entrada principal del casino. Y sometieron a un hombre que trabajaba como personal de seguridad.

«Le quitaron la llave de acceso y la utilizaron para ingresar al establecimiento. Luego bajo amenaza de muerte despojaron a una de las operadoras de un bolso que contenía dinero en efectivo en moneda extranjera», comentó.

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