Indignación en Coro: Niñera dejó abandonado a un niño tras robar el apartamento donde lo cuidaba

Las autoridades policiales capturaron a una niñera de 33 años, identificada como Margarita Laverde Mijare, que cometió un hurto y abandonó a un niño de apenas dos años en la ciudad de Coro, estado Falcón.

Laverde trabajaba como niñera para una familia residenciada en la urbanización La Velita. De acuerdo a las investigaciones, la mujer fue convencida por su novio, Eduyns Jesús Chirinos Espinoza, de 31 años, residente del sector Palo Quemao municipio Petit.

La niñera aprovechó la confianza que le brindó la familia y facilitó a Chirinos el ingreso a la vivienda. Una vez en el apartamento, Laverde y su pareja hurtaron una cantidad indeterminada divisas, una tablet, perfumes y otros objetos de valor.

Sin embargo, el aspecto más grave de todo el crimen es que, una vez concretaron el hurto, Laverde abandonó al niño de la familia. El pequeño quedó completamente solo y encerrado en la vivienda por unas cinco horas.

CAPTURA DE LAVERDE Y CHIRINOS

La madre del pequeño lo encontró en estado de abandono y, tras confirmar el hurto de sus pertenencias, presentó una denuncia. La División de Investigaciones Penales (DIP) puso en marcha las pesquisas del caso.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) informó en sus redes sociales sobre la captura de Laverde. De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se llevó a cabo en Los Riegos, Carretera Coro-Churuguara, municipio Petit.

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Los agentes incautaron 136 dólares en efectivo, una tablet, dos bolsos y un celular. Al revisar el teléfono, encontraron mensajes confirmando la relación de Laverde y Chirinos, además de detalles del plan criminal.

Laverde y Chirinos, que también fue detenido, quedaron a la orden de las Fiscalías Primera y Décima del Ministerio Público. Ahora enfrentarán cargos que van desde hurto agravado hasta trato cruel e inhumano de un menor de edad.