Indignación en Cojedes: Padrastro cometía aberraciones contra una menor y la madre lo ocultó todo

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) destaparon un alarmante caso de violencia infantil en el estado Cojedes, tras arrestar a una mujer y a su pareja sentimental por abusar de manera continuada de una menor de tan solo seis años de edad, un delito que contaba con la complicidad y el silencio de la madre biológica.

La captura de ambos ciudadanos se ejecutó gracias a la rápida alerta del personal de salud de la entidad llanera y la intervención de los Cuadrantes de Paz. El caso salió a la luz pública debido a la agudeza del personal sanitario del módulo asistencial del sector La Herrereña, en el municipio San Carlos.

La menor de seis años ingresó al centro asistencial debido a que manifestaba fuertes dolores y molestias severas en sus partes íntimas. Al realizar la evaluación física de rigor, el médico de guardia detectó signos evidentes de violencia y abuso, por lo que encendió las alarmas de inmediato y notificó la novedad a las comisiones policiales del Cuadrante de Paz Urbano P-09.

LA DURA CONFESIÓN DE LA VÍCTIMA DE ABUSO

Con el fin de resguardar la integridad de la menor, la PNB transfirió las competencias iniciales al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese lugar, un equipo de psicólogos y especialistas entrevistó a la víctima, quien relató de forma inocente pero contundente que su padrastro solía tocar de manera indebida sus partes íntimas de forma recurrente.

La investigación arrojó que las agresiones se perpetraban en presencia de la madre biológica. Esta, lejos de defender a su hija, adoptó una conducta pasiva, de encubrimiento y complicidad absoluta para proteger a su concubino.

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Tras conocerse el testimonio, los uniformados activaron un cerco policial en la capital llanera que permitió localizar a los sospechosos.

Los detenidos quedaron identificados como Carlos José Guite Muñoz, de 33 años y padrastro de la menor. Este intentó evadir a las autoridades en la comunidad, pero terminó detenido tras una intensa búsqueda, y Ana Karina Bareño Rodríguez, de 37 años, arrestada en el recinto de salud bajo cargos de omisión y complicidad. Ambos imputados pasaron formalmente a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.