Caos y tensión en Maracaibo por ataque de abejas africanas que dejó seis heridos

Momentos de caos y tensión se vivieron en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, cuando un grupo de abejas africanas atacó a los residentes de un sector. Al menos seis personas se vieron afectadas por las picaduras.

Los hechos se dieron en la tarde del jueves, 11 de junio, en el sector Cuatricentenario. De acuerdo a medios regionales, un vecino de la zona se percató de las abejas africanas y alertó a los demás residentes.

La situación más crítica se presentó en una vivienda ubicada en la avenida 66D, entre las calles 95D y 95E. Poco después, los organismos de emergencias y seguridad se desplazaron hasta la escena para atender a los heridos.

HERIDOS POR LAS ABEJAS

Según una publicación del Centro de Coordinación Policial Estadal Zulia, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplegaron en el sector Cuatricentenario.

El reporte oficial indicó que seis personas resultaron lesionadas por picaduras de abejas, incluyendo varios menores de edad. Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para que recibieran atención médica.

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En el video publicado por las autoridades se puede ver a los agentes trasladando a los lesionados en patrullas policiales y ambulancias. Asimismo, se aprecia que numerosas abejas africanas en el lugar.

Una vez trasladaron a las víctimas, los funcionarios hicieron una inspección en las demás viviendas del sector. El objetivo era verificar que no hubiera abejas africanas en los hogares y descartar nuevos lesionados.