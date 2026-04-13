Incendio de «gran dimensión» afectó varias zonas de Baruta este 12Abr, iniciarán investigación para determinar las causas

El alcalde de Baruta, Darwin González, reportó a través de su cuenta de X (Twitter), que diversos cuerpos de seguridad y rescate combaten un incendio forestal de gran magnitud que afecta las zonas de La Limonera y Manzanares este domingo.

Las autoridades locales y nacionales ejecutan un operativo conjunto para frenar el avance de las llamas sobre las áreas verdes del sector.

El dispositivo de emergencia concentra a efectivos de Protección Civil Baruta, la Policía Municipal (PoliBaruta) y los Bomberos Forestales. A estas labores de extinción se sumaron unidades de los Bomberos Nacionales, Protección Civil Nacional y Protección Civil El Hatillo.

Los equipos de respuesta inmediata establecieron un perímetro de control para evitar que el fuego alcance las zonas residenciales cercanas a los focos principales.

Los funcionarios centran sus esfuerzos en sofocar el incendio antes de que las condiciones del viento dispersen las llamaradas hacia otros sectores.

RESTRICCIONES EN LA VISIBILIDAD POR DENSIDAD DEL HUMO

La visibilidad en las vías adyacentes a Manzanares presenta restricciones debido a la densidad de la columna de humo generada por la combustión de la vegetación.

Representantes de los organismos de seguridad confirmaron que la prioridad actual reside en la erradicación total del fuego. Una vez que los bomberos declaren el área fuera de peligro, especialistas iniciarán las investigaciones técnicas para establecer el origen del evento.

Los peritos recolectarán evidencias en el terreno para identificar si factores humanos o causas naturales provocaron el incidente en este ecosistema.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo constante en toda la zona afectada y exhortan a los residentes de La Limonera y sectores vecinos a seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad y permitir el libre tránsito de los camiones cisterna y unidades de emergencia.

El operativo continuará sin interrupciones hasta garantizar la extinción definitiva de las llamas en el territorio baruteño.