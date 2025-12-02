Imputaron al autor material del secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul, llevaba 19 años prófugo

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención del que sería uno de los responsables del secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul, uno de los casos más emblemáticos de la violencia en Venezuela.

El detenido responde al nombre de Gabriel Peñaloza. Quedó privado de libertad por la Fiscalía 66 Nacional plena, a la espera de su juicio correspondiente.

Saab precisó a través de sus redes sociales que enfrenta cargos por los delitos de secuestro con muerte en cautiverio y asociación.

«Dicho delincuente luego de privar de libertad a los hermanos Faddoul, fue el autor material del asesinato de las víctimas Kevin Faddoul, Jeison Faddoul, Jhon Faddoul y Miguel Antonio Rivas, a quien mantuvo secuestrados por varios días», precisó Saab

Según El Siglo, la detención la llevaron a cabo funcionarios adscritos al Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro (CONAS), en el estado Aragua.

Peñaloza de 43 años se encontraba prófugo de la justicia desde hace 19 años. El procedimiento fue resultado de un arduo trabajo de inteligencia y campo que se ejecutó en la localidad de Cagua.

El secuestro y posterior asesinato que conmocionó a toda Venezuela inició el 23 de febrero de 2006. Los jóvenes Faddoul, junto a su chofer Miguel Rivas, quien también fue asesinado, fueron secuestrados cuando se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle, en Caracas.

Los delincuentes, vestidos como funcionarios de la Policía Metropolitana, montaron una alcabala improvisada en la zona de Vista Alegre para perpetrar el delito.

Los secuestradores habían solicitado a la familia la suma de 4.5 millones de dólares para liberarlos con vida. Finalmente, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas el 4 de abril de 2006 en una zona boscosa.