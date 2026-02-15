Imputaron a mujer vinculada al polémico caso de adopción de al menos 40 gatitos, se logró rescatar a cuatro de ellos

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este domingo que Margarita Rodríguez, señalada por adoptar al menos a 40 gatitos en distintos refugios de animales, fue imputada por los delitos de «Maltrato Animal (Abandono) y Apología del delito».

Así lo dieron a conocer a través de las redes sociales del Ministerio Público venezolano, donde advirtieron de la presunta desaparición de los felinos entregados a Rodríguez, «bajo la modalidad de adopción responsable».

«La Fiscalía 86 Nacional solicitó ante el Tribunal de Control Medidas Precautelativas con el objetivo de prohibir a dicha imputada la tenencia de cualquier animal mientras culmine el proceso de investigación», precisó el organismo en su publicación realizada en Instagram.

Asimismo, anunciaron que ubicaron y rescatados cuatro de los felinos adoptados por la mujer, los cuales estarían «actualmente en resguardo».

«El Ministerio Público a través de nuestra gestión no tolerará agresiones que atenten contra el bienestar animal», sentenció Saab.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

ACTRIZ HILDA ABRAHAM ALERTÓ SOBRE LA SITUACIÓN

La actriz Hilda Abrahamz realizó recientemente la denuncia a través de las redes sociales, donde reveló que Rodríguez es odontóloga de profesión.

«Es muy grave lo que sigue sucediendo con el caso de la odontóloga Margarita Rodríguez Chacel, quien ya lleva 40 gatitos desaparecidos. Esta señora se ha presentado en varios refugios alegando que es amante de los gatos, entonces adopta gatitos de más o menos dos meses de edad y cuando las proteccionistas les piden fe de vida de los gatitos, ella resulta que desaparece y los bloquea», alertó la intérprete en un video.

«Las pocas veces que ella ha enviado fotos o videos, muestran a los gatitos en muy mal estado. Los gatitos aparece como si estuvieran dopados, con la mirada perdida y realmente en un estado de abandono que es muy visible», advirtió en el metraje.

«Lo peor de todo es que hay mucha gente que ha visto a esta mujer en la calle con un kennel recogiendo los gatitos que están en la calle», aseguró Abrahamz.