Anuncian investigación tras hallazgo de decenas de animales sin vida en Carapita, Caracas

Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció el sábado el inicio de una investigación penal tras el hallazgo de múltiples animales domésticos sin vida en Carapita, Caracas.

El Ministerio Público activó el proceso tras la difusión de imágenes que revelaron la gravedad del suceso en el callejón Los Orientales.

La indignación estalló en las redes sociales y entre los vecinos debido a una fotografía específica que circuló masivamente. En dicha imagen, un hombre aparece rodeado por los cuerpos de varios gatos sin vida y mutilados, evidencia de un acto de crueldad extrema.

La presión de la comunidad del barrio Carapita y de grupos proteccionistas obligó a las autoridades a rastrear el origen de los hechos. El suceso quedó localizado exactamente en el callejón Los Orientales.

El fiscal general designó a la Fiscalía 88 Nacional, con competencia en Defensa Ambiental y Fauna Doméstica, para liderar las investigaciones. Este organismo realizará las inspecciones técnicas y recolectará las pruebas necesarias para esclarecer las causas de las muertes.

Las autoridades calificaron el hallazgo como una «mortandad serial» de mascotas en la zona y buscan identificar a los responsables de este crimen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

OTROS PRECEDENTES EN CARAPITA

Este lamentable hecho no es inédito en Carapita. En marzo de 2024, animalistas y defensores de los derechos de animales denunciaron la muerte por quema de más de 100 gatos comunitarios. Los felinos hacían vida en un terreno baldío ubicado frente a la estación del metro de Carapita.

En ese entonces, se hizo un llamado a las autoridades para proceder a una investigación exhaustiva de este hecho. Rescatistas y bomberos acudieron a ese sitio para apagar las llamas y rescatar a los felinos sobrevivientes en aquel siniestro.

A mediados de agosto del año pasado, Saab informó sobre nuevas penas por maltrato animal. El castigo más severo contempla una condena de hasta seis años de cárcel y el pago de 2.000 unidades tributarias.