Imputaron a hombre que se viralizó por robar un teléfono en plena cola en Chacao, esto dijo Saab

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fue imputado el hombre que se viralizó tras ser grabado cometiendo un robo en la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.

Saab sostuvo que el hombre, identificado como Jorge Guzmán, fue privado de libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Asimismo, acotó que fue acusado por el delito de «robo agravado».

«Dicho delincuente en la Av. Lazo Martí, a bordo de una moto, desenfundó un arma de fuego e infundiendo amenazas de muerte contra un ciudadano a objeto de despojarlo de su celular», dijo el fiscal.

EL ROBO EN CHACAO

La policía municipal de Chacao publicó en sus redes sociales el video de la captura en la avenida Lazo Martí. En las imágenes se aprecia que Guzmán, que tenía un arma en la cintura, estaba a bordo de una motocicleta y se paró junto a un vehículo.

Sin embargo, el antisocial no contaba con que una comisión de PoliChacao estaba en las inmediaciones de la escena del crimen.

«Un funcionario de la policía municipal de Chacao lo intercepta con precaución haciendo uso de su arma de reglamento para obligar al antisocial a rendirse en plena vía pública», explicaron las autoridades.

Con el paso de los minutos, hasta cinco funcionarios de seguridad estaban en el lugar ejecutando la detención de Guzmán. Luego el sujeto fue trasladado a los calabozos de la policía.

Las autoridades apuntaron que Guzmán es un criminal con un amplio prontuario. Cuenta con antecedentes por robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia y aprovechamiento de las cosas provenientes del delito.

 

