Agarraron a ‘peligroso hacker’ de una red internacional que vaciaba cuentas bancarias en Maracaibo

Un presunto hacker de 33 años, identificado como Kevin José Díaz Blequett, fue detenido en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, por estar involucrado en varios delitos digitales, informaron este viernes las autoridades policiales.

La captura de Díaz se dio en la avenida Don Manuel Belloso, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso «se dedicaba a cometer hechos delictivos de manera informática».

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, aseguró que Díaz pertenecía a una peligrosa red internacional especializada en esta clase de delitos.

«Se dedican a realizar accesos indebidos a cuentas bancarias y phishing, con la finalidad de obtener el dinero de las víctimas y así, hacer uso del mismo», detalló Rico en su cuenta de Instagram esta mañana.

Cabe destacar que el phishing consiste en un tipo de estafa en la que los atacantes se hacen pasar por entidades confiables. Mediante métodos de manipulación y engaño, obtiene datos confidenciales de las víctimas, como contraseñas o números de tarjetas de crédito.

CAPTURA DE DÍAZ

Algunas víctimas presentaron denuncias ante las autoridades y el Cicpc puso en marcha las pesquisas. Detectives de la Delegación Municipal de Maracaibo se encargaron de identificar y dar con el paradero del hacker.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ CAYERON LOS ‘PIRATAS’ QUE ASALTABAN A PESCADORES EN MAR ABIERTO, OPERABAN DESDE CUMANÁ

Durante el procedimiento de captura, los detectives también incautaron un vehículo. De igual forma, tomaron como evidencias dos laptops, celulares y pendrives, en donde hay «información utilizada para perpetrar sus crímenes».