Impactantes videos: Tres heridos dejó incendio en comercio de fuegos artificiales que generó caos en Yaracuy

Momentos de tensión se vivieron al mediodía de este miércoles en el municipio Peña, en el estado Yaracuy, cuando se desató un incendio en un comercio de fuegos artificiales, dejando tres heridos.

Los hechos se dieron en la avenida El Trocadero entre las calles 10 y 11 en Yaritagua. De acuerdo al medio Yaracuy al Día, se generó un incendio en un comercio improvisado, generando caos en la zona.

En redes sociales se viralizaron los videos en los que se aprecia la magnitud del incendio. A pesar de que se trató de un solo comercio, la gran cantidad de fuegos artificiales generó grandes llamaradas y humaredas.

La columna de humo se extendió por varios metros y era visible a varias cuadras de distancia. Apenas comenzaron a activarse los fuegos artificiales, las personas que estaban en la zona se retiraron a toda prisa.

SALDO DEL INCENDIO

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron de emergencia hasta la zona afectada por el incendio. De inmediato, atendieron el siniestro y brindaron atención a los afectados.

Reportes preliminares indican que tres personas resultaron heridas, aunque no hay detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Br. Rafael Rangel de Yaritagua.

El comercio no fue la única infraestructura afectada por el incendio, puesto que una vivienda sufrió daños en el siniestro. También se vieron afectados tres motocicletas y un camión.