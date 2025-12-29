Sucesos

Las espeluznantes fotos de un hombre que fue hallado colgando de un poste de alta tensión en Ciudad Bolívar

Un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, fue encontrado sin signos vitales en la mañana de este lunes en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. Se presume que murió electrocutado, aunque las autoridades buscan conocer más detalles del suceso.

El caso salió a la luz cuando transeúntes se percataron del cuerpo de un hombre sobre un poste de alta tensión en el sector Jardín Botánico y alertaron a las autoridades.

En las fotografías tomadas en la escena se aprecia que el hombre quedó tendido en el área de transformadores del poste. Hasta el momento de publicación de esta nota, se desconoce cómo llegó hasta ese lugar.

INVESTIGAN EL CASO

De acuerdo al medio regional Primicia, los Bomberos del municipio Angostura del Orinoco se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Una vez verificaron que el hombre estaba sin signos vitales, informaron a las fuerzas de seguridad.

Funcionarios policiales y detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la zona para poner en marcha los procedimientos correspondientes y levantaron el cadáver del hombre.

Los detectives ordenaron el traslado del cuerpo a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Ahora se espera que la autopsia confirme oficialmente la causa de muerte y las circunstancias en las que ocurrió.

El Cicpc, mientras tanto, puso en marcha las investigaciones para conocer nuevos detalles de lo ocurrido. A la vez que busca determinar la identidad del hombre, también pretende precisar qué hacía en el poste de alta tensión.

