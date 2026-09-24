IMPACTANTE VIDEO: Motorizado ignoró el semáforo en plena avenida Baralt y causó un violento choque con otra moto

Este miércoles se registró un fuerte choque entre dos motorizados en plena avenida Baralt, lo que provocó una fuerte congestión vial.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde en el centro de Caracas. En el video se aprecia como a pesar de que la luz del semáforo estaba en verde un conductor imprudente cruzó hacia la otra calle.

En ese momento venía un motorizado transitando por el carril rápido, quien no tuvo tiempo de reacción para evitar al conductor irresponsable.

Como resultado se produjo la violenta colisión en la que ambos quedaron tendidos en el suelo.

Hasta el momento, se desconocen las identidades y el estado de salud de los conductores implicados en el siniestro vial. Las autoridades no han emitido un reporte oficial con los detalles del impacto.

Personas que hacen vida en los alrededores del lugar denunciaron que este tipo de incidentes viales ocurren con frecuencia a pesar de la presencia policial en la avenida.

En este sentido, hicieron un llamado urgente a los conductores para que manejen con prudencia. Asimismo, pidieron mayor control de tráfico en el sector.