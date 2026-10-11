Dos menores se bañaban en el río Caroní cuando fueron arrastrados por la corriente, un hombre se echó al agua para intentar salvarlos pero el desenlace fue fatal

Lo que se suponía que sería un día de distracción y compartir familiar, se convirtió en una tragedia este sábado 10 de octubre, cuando dos niños y un adulto se ahogaron en las aguas del río Caroní.

Los hechos se registraron a la altura del sector Santa Rosa de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.

Según los medios locales, las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Bolívar, de 37 años de edad, y los menores Juan Manuel Rojas, de 10 años, y Emmanuel Cedeño, de 8.

En principio, reportaron como desaparecidas a estas tres personas. Se conoció que los niños estaban en la orilla del río, pero luego se trasladaron a una parte más profunda.

Al ver que los niños corrían peligro, Jorge Luis Bolívar se lanzó al agua para tratar de salvarlos, pero también fue arrastrado por la corriente.

Posteriormente, encontraron dos cuerpos, el del adulto y el del niño de 10 años. Luego, los organismos de rescate siguieron buscando al pequeño de 8 años, hasta que lo localizaron.

Los reportes informaron sobre la cronología de los hechos. A las 6:00 pm de este 10 de octubre, los familiares informaron sobre la desaparición, lo que activó las labores de búsqueda y rescate.

A las tareas de salvamento se sumaron de manera voluntaria varios ciudadanos y bañistas que se encontraban en el balneario al momento del suceso.

Fue durante esa misma jornada que los equipos lograron recuperar el cuerpo de Bolívar.

Y, en la mañana de este 11 de octubre, después de más de 15 horas de rastreo, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de Juan Manuel Rojas y el de Emmanuel Cedeño.