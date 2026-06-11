IMPACTANTE: Filtran brutal video del choque entre dos motos a toda velocidad en vía de Los Teques

Dos motos protagonizaron una impactante colisión en la ciudad de Los Teques, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Las autoridades difundieron el martes el video del accidente para generar conciencia entre la ciudadanía.

La Policía Municipal de Guaicaipuro publicó en sus redes sociales el video del accidente. Los hechos se dieron el sábado, a las 12:35 de la noche, en la intersección de la calle Miquilen y la avenida Independencia.

En las imágenes se aprecia que una de las motos ignora el semáforo en rojo e impacta a otra a alta velocidad. El conductor afectado se levantó rápidamente y comenzó a reclamar al otro motorizado.

«De inmediato, los testigos corren para auxiliar a los involucrados», indicó la policía. A pesar de la brutalidad del accidente, ninguno de los motorizados habría sufrido lesiones de gravedad, de acuerdo a reportes extraoficiales.

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PIDEN CONCIENCIA A LOS CONDUCTORES

Las autoridades acompañaron el video del accidente con un mensaje claro: «La prisa en la vía nunca tiene un buen final». «Te invitamos a ver y reflexionar con este material sobre el reciente incidente ocurrido en el centro de la ciudad», indicó la policía municipal.

«En casa siempre hay alguien que nos espera. Conducir con prudencia y respetar las luces no es una opción, es un deber. No dejes que la prisa apague la vida», señalan los subtítulos del video.

Las autoridades insistieron en que este accidente se pudo evitar y pidieron conciencia vial entre los conductores. «Respetar las señales de tránsito es un deber ciudadano que marca la diferencia entre llegar a casa o no», sentenciaron.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó más de 300 accidentes de tránsito en Venezuela durante abril, dejando al menos 132 muertos. Más del 50% de las víctimas mortales iban a bordo de una motocicleta.