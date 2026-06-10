Madre del motorizado que arrolló a estudiante en Lara dice que no es motopirueta: «Es una persona muy obesa»

La madre del motorizado Enrique José Alex Díaz, de 30 años, que arrolló fatalmente a la estudiante de medicina de 19 años, Andrea Sofía Rodríguez, desmintió a los medios que han asegurado que su hijo era motopirueta.

En declaraciones desde la Fiscalía Superior del estado Lara, la señora identificada como Gaudys Díaz, aseguró que por la condición de obesidad de su hijo no puede realizar motopiruetas, por lo que afirmó que se trató de un accidente y pidió un juicio justo.

«Sabemos el dolor que tienen por su hija. Le pedimos perdón a ellos en nombre de mi hijo, en nombre de mi familia y en nombre mío. Él no es motopirueta, él es una persona alta, muy obesa. Es un muchacho trabajador, no consume drogas, ni alcohol, tenemos pruebas. Él nunca se fue del lugar, siempre estuvo allí para ayudar a la muchacha y la familia lo quería linchar», indicó.

Asimismo, afirmó que han recibido diversas amenazas desde lo ocurrido. «Tememos por nuestras vidas, por la vida de mi hijo que está detenido. Tuvimos que salir de nuestras casas, ellos nos dicen que tienen dinero, que van a hacer muchas cosas».

«Nosotros solicitamos que sea algo justo, con pruebas. Lamentamos el hecho», acotó.

«Esto es fuerte, esa instigación al odio que han tenido en redes sociales, esto lo han llevado a mayores. Esto fue un accidente, pero ya que vengan en contra de nosotros a querer hacernos daños, a querernos matar, ya eso no es un accidente eso es algo intencional, y nos sentimos gravemente afectados mentalmente», continuó.

Para finalizar, reiteró que su rechazo a las acusaciones que está recibiendo su hijo. «Lo quieren poner como un motopirueta, pero es una persona que si usted lo ve la lógica nos dice que no se va a poder montar».