IMÁGENES SENSIBLES | Detuvieron a hombre acusado de cometer zoofilia contra un perro en Lara: así lo descubrieron en pleno acto

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a un hombre señalado de cometer presuntos actos de zoofilia contra un perro en el sector La Carucieña, en Barquisimeto, estado Lara, luego de que vecinos del sector escucharan los quejidos del animal y alertaran sobre lo que ocurría.
El detenido quedó identificado como Eliezer José Mendoza Pérez, alias «Cheto», quien fue sorprendido en pleno acto por una proteccionista de animales identificada como Jeniree Rodríguez, quien lo enfrentó directamente al descubrir lo que le hacía al perro.
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«¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo al perro con coñ@#! de tu madre? ¿Qué le estás haciendo? Estás abusando al perro. Ah. Estás abusando del perro desgraciado. Estás abusando del perro, te acabo de ver», expresó la mujer indignada al confrontar al sujeto, momento que quedó registrado en un video.
«El perro está gritando desgraciado, maldito. ¿Por qué estás abusando del perro. ¿Ah?», volvió a cuestionarlo, ante lo cual el hombre, visiblemente perturbado, solo atinó a responder que él masturbaba al perro.
El animal, identificado como Meiso, resultó con lesiones producto del incidente y fue trasladado para recibir atención veterinaria. Actualmente, permanece bajo resguardo temporal mientras avanza el caso.
En tanto, Mendoza Pérez quedó a disposición de la Fiscalía 23 con competencia en materia ambiental, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.
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