Horror en Miranda: El violento ataque de un adolescente contra su propia madre, le causó múltiples heridas

Un adolescente, de 17 años de edad, fue acusado de atacar a su madre, a quien intentó apuñalar con un destornillador, en un caso que se registró en el estado Miranda.

De acuerdo con lo reseñado por el diario Avance, el ataque le provocó a la víctima múltiples heridas cortopunzantes en la cabeza y el tórax.

Se detalló, que funcionarios de la Policía del estado Miranda, adscritos a la Estación Policial Cúa, aprehendieron al menor luego de recibir una llamada de emergencia que realizó un grupo de vecinos, quienes alertaron sobre una situación irregular en un apartamento de la etapa 1 de la urbanización Ciudad Zamora

Al llegar al lugar, los efectivos conversaron con la víctima, quien relató haber sido agredida físicamente por su propio hijo y afirmó que este la amenazó con el destornillador.

Con base en las evidencias y el testimonio de la mujer, los funcionarios arrestaron de inmediato al adolescente.

Poco después, los efectivos trasladaron a la madre de urgencia a un centro de salud cercano. El médico de guardia le diagnosticó múltiples heridas cortopunzantes en la región craneal y en el tórax anterior izquierdo. Actualmente, permanece bajo atención médica especializada.

El caso pasó a manos de la Fiscalía Décimo Séptima (17°) del Ministerio Público. Esta quedó a cargo de continuar con las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.