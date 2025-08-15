Hurtó cientos de dólares a su empleadora en Miranda tras ganarse su confianza

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves a una mujer de 38 años, identificada como Alexandra Yulimar Bracamonte Castillo, por hurtar cientos de dólares en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda.

Bracamonte se desempeñaba como trabajadora doméstica en una vivienda del sector El Cujial. El caso salió a la luz cuando su empleadora denunció ante las autoridades el hurto de 600 dólares que tenía en su casa.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas sobre el caso. Finalmente, los detectives descubrieron que Bracamonte habría tomado el dinero.

«Valiéndose de laborar en la vivienda de la denunciante, sustrajo 600 dólares en efectivo, los cuales hizo goce y disfrute en perjuicio de la víctima», dijo el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

DETUVIERON A BRACAMONTE

Detectives de la Delegación Municipal Santa Teresa capturaron a Bracamonte en el sector en el que ocurrió el hurto. Luego la trasladaron a los calabozos de la localidad para avanzar en los procedimientos correspondientes.

Bracamonte fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), revelando que tenía un registro policial por lesiones. La sospechosa quedó a la orden del Ministerio Público, que avanzará en las averiguaciones del caso.