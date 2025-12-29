Aberrado raptó a una joven «con discapacidad» y lo que hizo con ella causó conmoción en Guanare

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de un sujeto de 60 años, identificado como Huber Eliecer Fuentes Zúñiga, por, pregúntame, raptar y abusar sexualmente de una joven con «discapacidad» en Guanare, estado Portuguesa.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su cuenta de Instagram sobre la captura de Fuentes. Precisó que la víctima es una mujer de 23 años con «discapacidad funcional e intelectual».

De acuerdo a las investigaciones, Fuentes captaba a sus víctimas en redes sociales. Una vez se ganaba la confianza de estas personas, «se trasladaba hasta sus viviendas y bajo amedrentamiento las abusaba sexualmente».

Luego de que abusó de la víctima, Fuentes la llevó hasta el terminal de pasajeros de Guanare, sin el consentimiento de algún familiar, precisó el reporte policial. Su objetivo era llevar a la joven a la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda.

El caso salió a la luz cuando un familiar de la víctima alertó a las autoridades. En tal sentido, una comisión policial del Cicpc, adscrita a la Delegación Municipal Guanare, puso en marcha las averiguaciones.

Las autoridades localizaron a Fuentes y la víctima en la ciudad de San Carlos, en el estado Cojedes. El sospechoso fue trasladado a los calabozos de Portuguesa, aunque no hay mayores detalles sobre el estado de la joven.

Fuentes quedó a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Se encuentra detenido por los delitos de «rapto y abuso sexual a una víctima especialmente vulnerable».