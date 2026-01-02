Horror en Zulia: Cayó desalmada mujer que ofrecía $30 a menores por ‘servicios de prostitución’

Las autoridades policiales capturaron a una mujer de 21 años, identificada como Yéskely Andreina Muñoz Yustine, de 21 años, por encabezar una red de prostitución infantil en el municipio San Francisco, en el estado Zulia.

La Policía Municipal de San Francisco (Polisur) informó en sus redes sociales sobre la detención de Muñoz. El caso salió a la luz cuando una mujer, madre de una presunta víctima, presentó una denuncia en su contra.

La mujer aseguró que Muñoz le ofreció dinero a su hija, una adolescente de 14 años, para que tuviera relaciones sexuales con distintos hombres. Se desconoce a cuántas menores de edad le hizo la misma oferta.

Un grupo de funcionarios de seguridad se desplazaron hasta el barrio El Perú para capturar a Muñoz. Una vez identificaron a la sospechosa, esta «mostró actitud nerviosa y evasiva y aceleró sus pasos a pie».

CAPTURA DE MUÑOZ

De acuerdo al reporte policial, Muñoz intentó arrojar su celular, pero los agentes lograron recuperarlo. Luego los funcionarios hicieron una «inspección superficial del equipo telefónico con su consentimiento previo».

Durante esta revisión, los agentes descubrieron una conversación de Muñoz con un sujeto identificado como G. En la conversación, le ofrecía una adolescente de 17 años para tener relaciones sexuales.

«La conversación revelaba que ofrecía servicios sexuales propios y de terceros (incluyendo menores) a cambio de 30 USD por encuentro para su beneficio personal», acotó el reporte policial. Se presume que G vive en el barrio Corazón de Jesús.

Las autoridades también informaron de la detención de un sujeto identificado como Gerald de Jesús Díaz por este mismo caso. Se desconoce su papel dentro de la red de prostitución infantil.