Horror en Yaracuy: identificado motorizado hallado en un pozo séptico tras más de un año desaparecido, así dieron con sus restos

Las autoridades localizaron el cuerpo de un joven de 28 años, identificado como Maicol Antonio Castillo Matusiak, en el interior de un pozo séptico en la comunidad 23 de Enero, municipio Bruzual del estado Yaracuy.

El medio regional Yaracuy al Día precisó que el hallazgo de restos óseos se dio el lunes, 9 de noviembre. No fue hasta este miércoles que las autoridades determinaron que se trataba de restos humanos e identificaron a Castillo, quien era mototaxista.

El caso salió a la luz cuando una persona vinculada con el asesinato de Castillo fue detenida por funcionarios en Yaracuy. En el marco del interrogatorio, confesó que los restos estaban ocultos en un pozo tras una vivienda en Bruzual.

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) se desplazaron a la escena y consiguieron los restos. El sujeto detenido tiene 31 años, se dedicaba a la mecánica y estaba solicitado por un delito de drogas.

EL ASESINATO DE CASTILLO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanzan en las pesquisas del caso de Castillo. Aunque no hay mayores detalles del crimen, hay una serie de eventos previos a la desaparición de la víctima.

El caso se remonta hasta el 8 de septiembre de 2025 en Chivacoa. Según el reportero Román Camacho, el joven era mototaxista y el día de su desaparición habría salido de su casa para hacer un traslado. Desde entonces, no se supo más sobre él.

Las primeras pesquisas indican que Castillo fue asesinado de una puñalada en el tórax. La principal hipótesis apunta a que el crimen estuvo vinculado a una deuda o problemas de dinero, aunque todavía no hay un móvil oficial.

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El sujeto de 31 años permanece detenido por, supuestamente, construir el pozo séptico donde ocultaron el cuerpo. Las autoridades se mantienen tras la pista de otras dos personas, uno de ellos el autor material y propietario del terreno donde estaban los restos.