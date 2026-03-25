Sucesos

La espeluznante muerte de Angélica: todo pasó cuando cargaba su celular en Zulia

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Una joven de 21 años, identificada como Angélica Beatriz Bermúdez, murió el fin de semana tras recibir una fuerte descarga eléctrica cuando manipulaba el cargador de su celular en el municipio San Francisco, en el estado Zulia.

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Los hechos se dieron el pasado domingo, 22 de marzo, en una vivienda ubicada en el sector El Manzanillo. De acuerdo al medio regional Noticia al Día, Bermúdez estaba en su habitación manipulando el celular mientras este cargaba.

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Aunque no hubo problemas previamente, la tragedia ocurrió cuando la joven intentó desconectar el cargador. Los familiares afirmaron que, al tocar el aparato, recibió una fuerte descarga eléctrica.

El siniestro generó caos desde la vivienda y sus seres queridos intentaron brindarle los primeros auxilios, pero no tuvieron éxito. Todo parece indicar que Bermúdez murió apenas unos minutos después de recibir la descarga.

INVESTIGAN CASO DE BERMÚDEZ

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en la escena y levantaron el cadáver de Bermúdez. Asimismo, pusieron en marcha las pesquisas del caso.

El Cicpc avanza en las pesquisas del caso. Foto: Cortesía

Las autoridades resguardaron la escena y la investigación se mantiene abierta. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay una teoría clara sobre la causa de la descarga eléctrica que quitó la vida a Bermúdez.

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El cadáver fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Se espera que los resultados de la autopsia y las pesquisas brinden nuevos indicios para determinar las circunstancias de la tragedia.

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