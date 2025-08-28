Conmoción en Barinas: Bebé que fue salvajemente golpeado por su padre está en cuidados intensivos

Los habitantes del estado Barinas están conmocionados por el caso de un bebé, de apenas nueve meses, quien se encuentra en grave estado de salud tras una brutal golpiza que le propinó su padre.

El caso salió a la luz cuando el niño fue internado de emergencia en el hospital de Socopó, en el municipio Antonio José de Sucre. Los médicos le brindaron primeros auxilios, pero ordenaron su traslado por la gravedad del caso.

De acuerdo al medio Últimas Noticias, el bebé fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Luis Razetti de la ciudad de Barinas. Los médicos identificaron severos signos de maltratos físicos en el cuerpo del pequeño. .

El personal médico informó a las autoridades sobre el presunto caso de agresión contra el bebé. En tal sentido, funcionarios del Cuerpo de Policía de Barinas pusieron en marcha las investigaciones del crimen.

EL BEBÉ ESTÁ GRAVE

El bebé presentó traumatismo craneoencefálico, edema cerebral, hemorragia digestiva, fractura de fémur izquierdo y shock hipovolémico. Se mantiene internado en el hospital de Barinas, pero su estado es sumamente delicado.

Por su parte, las autoridades identificaron al padre del bebé, Dania L., de 21 años, como el principal sospechoso de la agresión. Luego lo detuvieron en la población de Bum Bum, cercana a Socopó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A HOMBRE POR ACOSAR A SU HIJASTRA EN ZULIA, LE OFRECIÓ UN TELÉFONO NUEVO A CAMBIO DE QUE ESTUVIERA CON ÉL

El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, aunque todavía no se conocen detalles de los cargos en su contra. En cuanto a la madre del bebé, trascendió es indígena y también fue víctima de maltrato.