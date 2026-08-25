Horror en Morrocoy: Hallan cuerpo de un abogado flotando en una playa, era conocido como «Tico»

El cadáver de un abogado fue localizado flotando en las inmediaciones del embarcadero María Auxiliadora, en playa Punta Brava, dentro del parque nacional Morrocoy, en el estado Falcón.

De acuerdo con un reporte de Televen y otros medios locales, el hallazgo fue reportado a los cuerpos de seguridad de la región por personas que transitaban por la zona costera y se produjo en horas de la mañana de este lunes.

La víctima quedó identificada como Roberto Antonio Ojeda Prince, de 57 años. Era conocido como «Tico» y residía en la calle Páez de la población de Tucacas.

Tras el reporte, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación municipal Tucacas acudieron hasta el embarcadero María Auxiliadora para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los funcionarios acordonaron la zona, mientras adelantaban las primeras diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Una vez culminado el procedimiento en el lugar, el cadáver de Ojeda Prince fue trasladado a la morgue del hospital Dr. Lino Arévalo. En el sitio, serán practicadas las experticias de ley que permitirán establecer con precisión la causa del deceso.

Con el cuerpo ya en manos de los forenses, los funcionarios del Cicpc dieron formal inicio a la investigación del caso. Las pesquisas buscan esclarecer tanto la causa de la muerte como las circunstancias que rodearon el hallazgo del abogado en las aguas de Punta Brava. Se trata de uno de los balnearios más frecuentados del parque nacional Morrocoy.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron si el hecho es investigado como un hecho accidental o si se maneja alguna otra hipótesis «criminal». En tanto, continúan las diligencias para determinar qué llevó a Ojeda Prince hasta esa zona costera.