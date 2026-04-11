HORROR EN MIRANDA: Atacó a su madre con un machete mientras dormía y esto hizo con el cuerpo

La población del sector Zumba de Filas de Mariche, estado Miranda, está conmocionada después de que un hombre le quitara la vida a su madre con un machete mientras dormía y, no conforme con eso, envolvió su cuerpo con unas sabanas.

Los vecinos conocían a la víctima bajo el apodo de «Nova», cuyo cuerpo hallaron las autoridades oculto entre sábanas dentro de su propia residencia. Las primeras averiguaciones indican que el agresor ejecutó el crimen durante la noche, aprovechando que la mujer se encontraba dormida en la vivienda.

El atacante utilizó un arma blanca tipo machete para propinarle heridas mortales que causaron su fallecimiento inmediato, según autoridades policiales. El cuerpo policial de Paz Castillo presume que el sujeto actuó bajo los efectos de sustancias estupefacientes, elemento que los investigadores mantienen como una línea principal del caso.

CAPTURADO EL ASESINO

Funcionarios de la Policía Municipal de Paz Castillo activaron un despliegue de seguridad que permitió la ubicación y captura del sospechoso pocas horas después. Asimismo, los oficiales ejecutaron el procedimiento tras revisar el inmueble y las zonas adyacentes, logrando el esclarecimiento del hecho de manera inmediata.

El cuerpo de seguridad puso al detenido a la orden del Ministerio Público para que responda por el crimen de su madre ante los tribunales correspondientes.

Efectivos del Cicpc mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existían antecedentes de violencia o elementos relevantes en el entorno familiar. De igual forma, las autoridades no difundieron la identidad del desalmado.