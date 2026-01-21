Cayó «el monstruo de Acarigua» tras brutales ataques contra su esposa e hijo

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 34 años, identificado como Jesús Alberto Becerrit Campos, por los presuntos maltratos verbales y físicos que cometió contra su pareja e hijo en la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó el martes sobre la captura de Becerrit. Los brutales maltratos con su pareja e hijo, de apenas cinco años, ocurrieron en una vivienda del sector La Democracia.

Tras recibir una denuncia, una comisión del Cicpc puso en marcha una investigación y verificó las acciones de Becerrit. Aparentemente, el sospechoso estaba «acostumbrado a agredir verbal y físicamente a su núcleo familiar».

Las investigaciones arrojaron que, en la última ocasión, Becerrit golpeó en varias ocasiones al niño. Luego quemó su boca con una cuchara caliente «alegando que su hijo dijo una mala palabra».

Por su parte, Becerrit «agredió verbal y físicamente a su pareja sentimental causándole visibles hematomas». Según el reporte policial, el hombre la atacó porque «no aceptaba que esta quiere darle fin a la relación».

CAPTURA DE BECERRIT

Una comisión policial de la Delegación Municipal Acarigua del Cicpc se encargó de la captura de Becerrit. El procedimiento se llevó a cabo en el sector 5 de Diciembre, avenida 8 con calle 1 y 2.

Becerrit es sospechoso de los delitos de violencia a su pareja y trato cruel contra su hijo. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.