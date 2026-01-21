Sucesos

Cayó «el monstruo de Acarigua» tras brutales ataques contra su esposa e hijo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 34 años, identificado como Jesús Alberto Becerrit Campos, por los presuntos maltratos verbales y físicos que cometió contra su pareja e hijo en la ciudad de Acarigua, en el estado Portuguesa.

Contents

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó el martes sobre la captura de Becerrit. Los brutales maltratos con su pareja e hijo, de apenas cinco años, ocurrieron en una vivienda del sector La Democracia.

Leer Más

explosión
Aumentaron a 48 los heridos tras explosión en fábrica de fuegos artificiales, esto reveló el gobernador del Zulia
Asesinaron a mujer frente a su esposo en Petare, lo habrían hecho exintegrantes de la banda de Wilexis
Horror en Barinas: Mató al amigo al apuñalarlo con una aguja de coser zapatos, estaban ebrios

Tras recibir una denuncia, una comisión del Cicpc puso en marcha una investigación y verificó las acciones de Becerrit. Aparentemente, el sospechoso estaba «acostumbrado a agredir verbal y físicamente a su núcleo familiar».

Las investigaciones arrojaron que, en la última ocasión, Becerrit golpeó en varias ocasiones al niño. Luego quemó su boca con una cuchara caliente «alegando que su hijo dijo una mala palabra».

El Cicpc encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

Por su parte, Becerrit «agredió verbal y físicamente a su pareja sentimental causándole visibles hematomas». Según el reporte policial, el hombre la atacó porque «no aceptaba que esta quiere darle fin a la relación».

CAPTURA DE BECERRIT

Una comisión policial de la Delegación Municipal Acarigua del Cicpc se encargó de la captura de Becerrit. El procedimiento se llevó a cabo en el sector 5 de Diciembre, avenida 8 con calle 1 y 2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: HOMBRE FUE DETENIDO EN MIRANDA POR LAS ABERRACIONES QUE COMETÍA CONTRA SUS DOS HIJASTRAS

Becerrit es sospechoso de los delitos de violencia a su pareja y trato cruel contra su hijo. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La dura advertencia que lanzó Trump a los carteles de México sobre ataques en tierra de EEUU
EEUU
Inesperadas declaraciones de una funcionaria mexicana sobre «crisis en Venezuela» sacuden Davos 2026
Mundo
VIDEO: «Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos», dice Delcy Rodríguez
Venezuela