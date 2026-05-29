Horror en La Guaira: Pitbull atacó a su propio dueño y le causó una espeluznante muerte

Momentos de horror se vivieron este viernes en la localidad de Catia La Mar, estado La Guaira, cuando un pitbull mató a su propio dueño. El hombre intentó evitar que su perro atacara a una estudiante en la calle.

Los hechos se dieron esta mañana en el sector Las Tunitas. De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, el hombre, llamado Jorman José Aguilera Escalona, de 29 años, estaba paseando a su perro, pero este se soltó cuando vio a una joven en plena calle.

El perro se dirigió a toda velocidad sobre la estudiante, mientras que el dueño lo perseguía para intentar frenarlo. En medio del caos, el pitbull se volvió contra el hombre y lo mordió en la yugular, causándole una grave herida.

EL DUEÑO MURIÓ

En las imágenes se aprecia que el hombre comenzó a perder grandes cantidades de sangre, quedando marcas en el suelo de la puerta de su casa. Otras personas lograron llevar al perro hasta el interior de la vivienda.

El hombre fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, en donde recibió atención médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal de guardia, Jorman Aguilera murió desangrado en el lugar.

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La tragedia generó gran conmoción en el sector Las Tunitas. Esta noticia reavivó el debate sobre la tenencia de los perros pitbull en zonas urbanas. Algunos internautas consideraron que el animal reaccionó por instinto, mientras que otros señalaban a la crianza.