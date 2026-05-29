Detuvieron a hombre que se hacía pasar por trabajador de la alcaldía de El Hatillo para pedir «colaboraciones» a comercios

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre que se hacía pasar por funcionario de la alcaldía de El Hatillo para pedir «colaboraciones» a los establecimientos comerciales

De acuerdo con las investigaciones, el hombre identificado como Héctor Gonzalo Trejo Rodríguez de 64 años de edad, presuntamente se presentaba como funcionario activo de la alcaldía y solicitaba colaboraciones económicas para un supuesto evento cultural que se iba a realizar el 28 de mayo, informó el reportero Román Camacho.

Sin embargo, comerciantes del Centro Comercial Los Geranios, ubicado en La Boyera del municipio El Hatillo, sospecharon de la situación luego de verificar que el hombre no pertenecía al ente municipal, por lo que se negaron a entregar el dinero y notificaron a las autoridades.

Las averiguaciones también determinaron que el sujeto, presuntamente, ya había realizado este mismo modus operandi en otros establecimientos comerciales del municipio El Hatillo, e incluso había visitado comercios en el municipio Baruta donde también solicitaba colaboraciones monetarias, haciéndose pasar por funcionario público.

Organismos de seguridad encontraron al sospechoso en las adyacencias de las residencias Mediterráneo, también en La Boyera, donde lo detuvieron por el delito de usurpación de funciones.

El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.