Horror en La Guaira: Denunciaron envenenamiento de siete gatos en lo que va de junio, vecinos pidieron justicia

Vecinos en el estado La Guaira denunciaron este domingo el asesinato de un gran número de gatos, los cuales estarían siendo envenenados específicamente en el sector La Tomita en Caraballeda.

En lo que va de junio habrían muerto por envenenamiento siete felinos en la zona, según una denuncia divulgada por La Verdad de Vargas.

En este sentido, animalistas recordaron a los responsables de estas acciones crueles que serán severamente sancionados. «Son unos animalitos indefensos y han muerto por una persona sin corazón, ojalá den con el culpable», dijo Alejandra Fermín.

Hasta el momento se desconoce quién estaría detrás de estos crímenes.

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Personas en redes sociales rechazaron que sigan ocurriendo este tipo de actos crueles en contra de los animales. «Hasta cuándo esto seguirá pasando y nadie hace nada, ellos también merecen justicia», escribió una usuaria en Instagram. En esta línea, otro añadió: «Dios mío, pobres angelitos. Ellos no hacen daño. Justicia mi Dios».

«Quien le hace eso a un gato se lo hace a un niño porque tiene la misma inocencia, ojalá veamos justicia en esto», aseguró otro usuario.

Mientras tanto, otro urgió a los organismos competentes estar prevenidos para atender estos casos, no solo a nivel penal.

«Tantos casos de envenenamiento y que todavía no exista un protocolo de primeros auxilios en la Misión Nevado para ayudar a estos animalitos. Y que me digan que lleve a mi gato a una clínica veterinaria privada para que le hagan un eco o lo que sea. Si una persona va a la Misión Nevado es precisamente porque no cuenta con los recursos. En 30 años de revolución y ni siquiera existen refugios dignos ni equipos para ayudar en cada sector o comunidad a tantos animales abandonados que están sufriendo en las calles», reclamó el usuario @namas_te2253.