CASO VIRAL: Compañera de clases habría causado muerte de liceísta por botellazo en la cabeza, fue detenida

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la detención de una adolescente de 15 años, quien resultó ser la liceísta responsable de la muerte Saddiel Alexander La Rosa Marcano, también de 15 años, a causa de un botellazo en la cabeza.

Este hecho conmocionó al estado Monagas, especialmente a los habitantes de la parroquia Temblador, porque el muchacho recibió un botellazo en la cabeza, en las instalaciones de la Escuela Técnica Fe y Alegría, ubicada en un sector del mismo nombre.

“Tras un minucioso trabajo de campo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Temblador, se logró la aprehensión de la responsable”, publicó Rico en su cuenta en Instagram.

La muerte de Saddiel Alexander ocurrió el pasado 25 de mayo y “las investigaciones arrojaron que la víctima, se encontraban jugando dándose golpes. Sin embargo, al girar, la victimaria ubicó un envase plástico con agua y la arrojó sobre Saddiel, provocándole un grave golpe en la cabeza”, relató el comisario

Tras el impacto, el jovencito cayó al piso, tuvo convulsiones y sangrado por la nariz. Luego, lo llevaron “al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde falleció producto de un traumatismo craneoencefálico”.

Douglas Rico informó que “la causante del hecho, fue puesta a disposición del Ministerio Público en el estado Monagas.

Este organismo se encargará de continuar con el proceso judicial correspondiente bajo la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El pasado 30 de mayo, la madre de Saddiel rompió el silencio para exigir justicia por su hijo.

“Fue una muchacha. No como muchos dicen, que era un estudiante, un compañero; no, no era un compañero. Fue una muchacha, yo sí tengo la foto de esa muchacha. Aunque no la publique, pero ella sí sabe, y sus familiares también saben”, afirmó.

La mujer también envió un mensaje a los padres de la menos. “A su mamá le digo: usted no puede entender el dolor que yo siento. Era mi guerrero, mi primer todo. Usted podrá seguir viendo a su hija así esté presa, yo no puedo ver a mi hijo”.