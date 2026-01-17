Sucesos

Horror en Guárico por los brutales maltratos a lo que era sometido un adolescente por sus propios padres

Un adolescente de apenas 14 años fue sometido a brutales maltratos por parte de sus padres en la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico. La pareja se encuentra detenida.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en sus redes sociales. Los padres del adolescente fueron identificados como Roxi Carolina Cedeño Solano (33) y Enrique José Reyes Requena (35).

Los hechos se dieron en una vivienda del sector Vista Hermosa, callejón Los Cocos, municipio Juan Germán Roscio Nieves. El caso salió a la luz cuando un familiar del adolesente presentó una denuncia.

«Mediante exhaustivas investigaciones, se determinó que los detenidos sometían a la víctima, a un entorno de violencia constante derivado de problemas de convivencia», detalló Rico.

MALTRATOS DEL ADOLESCENTE

Las investigaciones arrojaron que los padres golpeaban de distintas formas al adolescente. Asimismo, llegaron a amarrarlo a la cama como castigo.

«Los victimarios agredían a su hijo utilizando su fuerza física y objetos contundentes, además, lo amarraban a la cama con una cadena como método de castigo, causándole hematomas visibles y graves daños psicológicos», dijo Rico.

Los sospechosos fueron detenidos por detectives del Cicpc por el delito de trato cruel. Luego el caso quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de San Juan de los Morros, estado Guárico.

