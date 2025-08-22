Sucesos

Horror en Guárico: Los despidieron de una finca y se vengaron cruelmente de los nuevos trabajadores

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
Las autoridades policiales esclarecieron el caso de dos trabajadores de una finca en el municipio Zaraza, estado Guárico, quienes murieron la semana pasada en manos de tres sujetos que ya fueron detenidos.

Los hechos se dieron en la finca Los Palenques, ubicada en el sector Palmarito, carretera nacional Zaraza – Tucupido, el pasado jueves, 14 de agosto. Poco después, los familiares de los trabajadores alertaron sobre su desaparición.

De acuerdo a las investigaciones, el crimen fue planificado como los hermanos Jhon Roberth (21) y Jonathan Manuel (22) Ron Acosta. También participó en el crimen otro joven de 20 años, identificado como Héctor José Corea Cumaná.

Presuntamente, los tres victimarios sometieron con una escopeta a los trabajadores y los llevaron hasta una carretera aislada. Luego los golpearon en la cabeza con el arma y una herramienta de construcción, quitándole la vida a ambos.

¿POR QUÉ MATARON A LOS TRABAJADORES?

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), explicó que el móvil del crimen fue una venganza. Presuntamente, los tres victimarios eran trabajadores de la finca, pero fueron despedidos.

«Los detenidos habían sido despedidos de la finca por la pérdida de dos animales, y el asesinato fue motivado por resentimiento hacia los nuevos trabajadores, quienes supuestamente habían hecho comentarios despectivos sobre ellos», expuso Rico.

El Cicpc avanza en las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

Para hacer pasar el crimen como un robo, Héctor Corea tomó la motocicleta y el celular de uno de los trabajadores. Luego lanzó el teléfono a un río y ocultó el vehículo en una zona aislada de la vía Zaraza-Tucupido.

Los sospechosos fueron trasladados a los calabozos de la localidad. Luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

