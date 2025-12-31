En Caracas: Mujer siniestra asfixió a su bebé de seis meses con un cordón de zapatos y acusó a su propia madre

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 25 años, identificada como Gabriela Del Carmen Navarro Rojas, por ahorcar con un cordón a su bebé de apenas seis meses en Caracas.

Los hechos se dieron en una vivienda en la carretera vieja Caracas – La Guaira, sector El Paují. De acuerdo a Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Navarro maltrató a su bebé.

«Esta delincuente utilizó un cordón de zapatos para asfixiar a la víctima, causándole una marca alrededor del cuello», detalló Rico. Posteriormente, Navarro se desplazó hasta la sede policial para presentar una denuncia.

Navarro acusó a su madre como la autora de la brutal agresión que sufrió el pequeño. Ante este escenario, detectives de la Delegación Municipal Oeste del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones.

CAPTURA DE NAVARRO

Los investigadores descubrieron varias incongruencias en la versión inicial de Navarro. En ese sentido, determinaron que la mujer, presuntamente, agredió a su propio bebé para incriminar a su madre.

«La detenida lesionó a su hija para incriminar a su madre, motivado a que tenían problemas de convivencia, por cuanto su madre le reclamaba que debía estar más pendiente de sus hijos», explicó Rico.

Los agentes capturaron a Navarro en el sector Propatria, calle 1, parroquia Sucre, municipio Libertador e incautaron como evidencia un cordón. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 109° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.