Sucesos

En Caracas: Mujer siniestra asfixió a su bebé de seis meses con un cordón de zapatos y acusó a su propia madre

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 25 años, identificada como Gabriela Del Carmen Navarro Rojas, por ahorcar con un cordón a su bebé de apenas seis meses en Caracas.

Contents

Los hechos se dieron en una vivienda en la carretera vieja Caracas – La Guaira, sector El Paují. De acuerdo a Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Navarro maltrató a su bebé.

Leer Más

video
Ordenan arrestar a hombre que se viralizó por agredir a una mujer con un tronco a orillas de un río en Miranda
¡Oficial! Estos son los artistas que se presentarán en el Cusica Fest 2024
En Valencia: Detenido adolescente que causó graves heridas a un compañero en pelea escolar

«Esta delincuente utilizó un cordón de zapatos para asfixiar a la víctima, causándole una marca alrededor del cuello», detalló Rico. Posteriormente, Navarro se desplazó hasta la sede policial para presentar una denuncia.

Navarro acusó a su madre como la autora de la brutal agresión que sufrió el pequeño. Ante este escenario, detectives de la Delegación Municipal Oeste del Cicpc pusieron en marcha las investigaciones.

CAPTURA DE NAVARRO

Los investigadores descubrieron varias incongruencias en la versión inicial de Navarro. En ese sentido, determinaron que la mujer, presuntamente, agredió a su propio bebé para incriminar a su madre.

«La detenida lesionó a su hija para incriminar a su madre, motivado a que tenían problemas de convivencia, por cuanto su madre le reclamaba que debía estar más pendiente de sus hijos», explicó Rico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REUNIÓN FAMILIAR TERMINÓ EN TRAGEDIA: ADOLESCENTE ARREMETIÓ CONTRA SU PADRE HASTA CAUSARLE LA MUERTE EN MÉRIDA

Los agentes capturaron a Navarro en el sector Propatria, calle 1, parroquia Sucre, municipio Libertador e incautaron como evidencia un cordón. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 109° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Del papa Francisco a Paquita la del Barrio: Los personajes famosos que fallecieron en 2025
Caraota Show
EE.UU. destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico
EEUU destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Mundo
Registran importante incremento de pasajeros en el terminal La Bandera, estos fueron los destinos más solicitados
Venezuela