Horror en Falcón: Lo amenazaron en la mañana y terminó brutalmente asesinado durante la noche frente a su casa

Un hombre, identificado como Wilson Alexander Vargas Chacón, de 34 años, recibió una amenaza de muerte durante la mañana. Horas más tarde, cerca de las 8:00 de la noche, terminó brutalmente asesinado; en un hecho que se registró en el estado Falcón.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Gerardo Morón, un disparo en la cabeza le arrebató la vida este miércoles frente a su propia vivienda, ubicada en la calle La Esperanza de Santa María Oeste, sector Jayana Norte, en el municipio Los Taques.

Se trata del segundo homicidio registrado en la localidad en lo que va de año, precisó el comunicador a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas participaron en el ataque y de qué manera llegaron hasta el lugar, aunque todo indica que los responsables conocían a la víctima, ya que sabían que él se encontraba en el sitio cuando se ejecutó el asesinato.

Según versiones fue amenzado de muerte en horas de la mañana, pero ese detalle todavía está en investigación.

Al tener conocimiento del crimen, con características de ajuste de cuentas, funcionarios del Centro de Coordinación Policial 7 acordonaron y resguardaron la escena hasta la llegada de una comisión de la Delegación Municipal Punto Fijo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encargada de la remoción del cadáver y la inspección técnica del área.

ANTECEDENTES DE LA VÍCTIMA

Se detalló que la víctima residió anteriormente en el sector Las Margaritas y enfrentó al menos dos expedientes por delitos de droga.

En 2011 fue detenido por el Destacamento 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 2,3 gramos de droga y remitido a un centro de rehabilitación tras admitir ser consumidor.

Posteriormente, en 2013 volvió a ser aprehendido, esta vez por tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de ocultación. «Soy consumidor y estoy dispuesto a someterme a los exámenes correspondientes», señaló en ese momento Vargas Chacón.

Aunque en principio le impusieron una medida de presentación cada 30 días, terminó condenado a cinco años. Según la policía, tenía más arrestos.

Por tanto, el Cicpc mantiene en consideración estos antecedentes, que se extienden por más de una década, como parte de las líneas de investigación para determinar el móvil del crimen.

El de Vargas Chacón es, hasta ahora, el homicidio número 13 cometido con arma de fuego en todo el estado Falcón durante 2026.