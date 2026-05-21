Horror en el parque: Lo que se sabe del caso del depravado que fue grabado abusando de una niña en Montalbán

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre de 66 años por abusar sexualmente de una niña, que tendría 12 años, en una zona boscosa en el parque Itagua de Montalbán en Caracas.

El detenido quedó identificado como Nelson González Torres, quien le estaba haciendo sexo oral a la menor en una zona boscosa cuando montañistas lo sorprendieron, aproximadamente a las 6 de la tarde.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que lo entregan a funcionarios de Inparques, quienes posteriormente llamaron a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para su detención.

Detenido presunto pedófilo tras ser sorprendido abusando de una niña de 11 años con condición especial en Caracas. Un sujeto fue detenido en el parque Itagua, ubicado en Montalbán II, parroquia La Vega (Caracas), tras haber sido sorprendido en una zona boscosa mientras realizaba… pic.twitter.com/t8yhvLnPKo — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) May 21, 2026

LA MADRE DE LA NIÑA LA VENDÍA

En medio de la investigación, organismos policiales descubrieron que la madre de la menor la vendía por $5 que cobraba a través de pago móvil. La desalmada la mandó ese día al parque para que este hombre consumara el abuso.

De igual forma, trascendió que estas violaciones las cometían de manera constante. Cuando la menor se negaba a ir al parque, la madre la dejaba durmiendo en la calle.

En el Parque Itagua de Montalbán, Caracas, guardaparques y ciudadanos capturaron in fraganti a un sujeto que abusaba de una niña de aproximadamente 9 años. El hombre fue grabado, retenido y ya se encuentra a disposición de las autoridades. pic.twitter.com/OhZhBVAarp — UlisesX Marval (@umarval) May 21, 2026

Los organismos de seguridad la identificaron como Aura Rosaura Flores, de 39 años, quien también quedó privada de libertad.

De acuerdo con el Comisario Jefe de la PNB, Humberto Peña, la policía está tras el rastro de otro vecino de la menor, que también la habría abusado sexualmente y que aún está por identificar.

Los dos detenidos quedaron a la orden de los Tribunales competentes por el delito de abuso sexual en grado de continuidad.