Horror en el hotel: Iba a cambiar un cable y recibió una brutal descarga eléctrica en Yaracuy

Los habitantes del municipio San Felipe, estado Yaracuy, están conmocionados por el caso de Remigio Antonio Herrera, un hombre de 75 años que murió el miércoles tras recibir una fuerte descarga eléctrica en un hotel, en el que trabajaba.

Los hechos se dieron en un reconocido hotel de la capital yaracuyana. De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, la tragedia ocurrió cuando Herrera estaba instalando un cableado para alumbrar un espacio del anexo en que vivía con su familia.

Al hacer un mal contacto, Herrera recibió una intensa descarga eléctrica de forma instantánea. Aparentemente, estaba montado sobre una escalera de hielo, lo que complicó su situación al electrocutarse.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Delegación municipal San Felipe levantaron el cadáver de Herrera. Luego lo trasladaron a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

LUTO POR HERRERA

Fuentes conocedoras del caso indicaban que Herrera habitaba en un anexo ubicado en el interior del hotel. Llevaba varios años trabajando en el lugar como chofer y le facilitaron un espacio para que viviera.

Herrera tenía cinco hijos, dos de ellos fuera de Yaracuy. Sus compañeros de trabajo lamentaron la muerte del septuagenario, a quien calificaron como una persona de buenos principios y valores, además de ser dedicado con sus labores diarias.

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Detectives del Cicpc avanzan en las investigaciones del caso y entrevistaron a testigos y familiares de la víctima. Una vez concluyó la autopsia, la familia comenzó el trámite para retirar su cuerpo y darle la sepultura.